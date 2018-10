L'A321neo peut désormais emporter jusqu'à 7 tonnes de carburant en plus

L'A321LR vient de franchir une nouvelle étape avec la double certification EASA/FAA de l'A321neo avec trois réservoirs de carburant auxiliaires en soute (ACT - Additional Centre Tanks) de 3000 litres.



Ces réservoirs ajoutent donc un peu plus de 7 tonnes de carburant à l'appareil par rapport à la version standard, ce qui permet à l'A321LR d'afficher un rayon d'action de 4000 nautiques (7400 km) avec 206 passagers, confortant ainsi son rôle d'appareil à capacité transatlantique.



À noter que l'appareil ainsi équipé est aussi certifié ETOPS 180.



Les A321 ne pouvaient jusqu'à présent emporter que deux ACT. Airbus rappelle aussi que l'ajout des trois ACT, ainsi que les systèmes carburant associés, n'est possible qu'avec les nouveaux A321neo produits spécifiquement pouvoir bénéficier d'une masse maximale au décollage (MTOW) de 97 tonnes (l'A321-200, puis l'A321neo ne disposaient que d'une MTOW optionnelle pouvant aller jusqu'à 93,5t). Ces A321neo doivent donc avoir été produits en configuration ACF (Airbus Cabin Flex), c'est-à-dire avec la modification des tronçons 14A et 16A (suppressions respectives des portes 2 et 3) et le tronçon 16 (ajouts de portes de l'ancien tronçon 16A).



Seule petite ombre au tableau aujourd'hui, la cession d'activité de la compagnie de lancement de l'A321LR, à savoir Primera Air qui devait réceptionner son premier exemplaire dans les toutes prochaines semaines.