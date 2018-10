L'Etat cède 2,35% du capital de Safran mais reste premier actionnaire

L'Etat a décidé de céder 2,35% du capital du groupe aéronautique Safran mais en reste le premier actionnaire avec un peu moins de 11% du capital, a indiqué lundi le ministère de l'Economie et des Finances. "L'État a engagé aujourd'hui (lundi), via l'Agence des participations de l'État, la cession de 10.410.000 actions Safran, représentant 2,35% du capital de la société. Cette cession prend la forme d'un placement institutionnel avec construction accélérée du livre d'ordres", note un communiqué de Bercy. "Au terme de ce placement, l'État restera le premier actionnaire de Safran, avec 10,81% du capital et environ 17,67% des droits de vote", poursuit le texte. Au cours de clôture de lundi, cette cession de 10,41 millions d'actions de Safran représente 1,25 milliard d'euros, selon un calcul de l'AFP. "Cette cession s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active des participations de l'État, respectueuse des intérêts patrimoniaux et stratégiques de l'État", indique Bercy. Ces dernières années, l'Etat a cédé à plusieurs reprises des parts dans le groupe aéronautique. En 2013, il en possédait encore 23,5%. Début septembre, Safran a nettement relevé ses perspectives 2018 de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel courant après un premier semestre marqué par une croissance de toutes ses activités, notamment de propulsion.