La Bulgarie réceptionne les offres d'avions de combat

Il n'y aura finalement pas d'offre française en Bulgarie. Le ministère de la Défense annonce en effet avoir réceptionné les propositions de trois pays pour renouveler son aviation de combat : les États-Unis proposent des F-16 et des F/A-18, la Suède revient sur le devant de la scène avec le Gripen et l'Italie place l'Eurofighter. Selon le ministère, des demandes avaient également été envoyées à la France (pour des Rafale neufs ou d'occasion de Dassault Aviation), au Portugal et à Israël (F-16 d'occasion) et à l'Allemagne (Eurofighter neufs et d'occasion).



Sofia disposerait de quelques 900 millions d'euros pour renouveler sa flotte d'avions de combat, des MiG-29 (et des Su-25), par une petite dizaine de chasseurs. Les offres seront analysées une première fois, jusqu'au 19 octobre au plus tôt, avant une nouvelle demande d'offre améliorée aux pays et aux industriels concernés. La date prévisionnelle d'attribution du contrat n'a pas été communiquée.