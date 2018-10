Lufthansa favorise Munich par rapport à Francfort et pourrait y baser davantage d'A380

Lufthansa a décidé d'ajuster ses opérations dans ses hubs de Francfort et Munich. A l'issue d'un été difficile à Francfort, Lufthansa a décidé d'accélérer sa croissance dans son autre hub de Munich et d'en faire une base orientée sur la desserte de l'Asie. Des transferts de ligne et d'avions sont donc prévus pour la saison été 2019. La compagnie allemande envisage même de baser davantage d'A380 dans la capitale bavaroise.



Les cinq premiers Super Jumbos affectés à Munich (sur une flotte de quatorze) ont en effet connu un « succès retentissant », qui encourage Lufthansa à amplifier le transfert à partir de 2020.



Mais d'autres mesures vont être prises en faveur du hub bavarois avant cette échéance. Désireuse d'y renforcer son offre First, la compagnie va transférer la majorité de la flotte d'A340-600 encore basée à Francfort ...