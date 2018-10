La Suisse lance l'acquisition de sa future défense sol-air

Le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a officiellement lancé le processus d'acquisition de ses futurs systèmes de défense sol-air de longue portée, inexistants depuis le retrait du service des systèmes BL-64 Bloodhund en 1999. Une première demande d'offre a été émise fin septembre et transmise aux organismes gouvernementaux des trois industriels susceptibles de participer : la France, avec le consortium Eurosam (Thales et MBDA), qui propose le SAMP/T, Israël, avec le système David's Sling de Rafael, et enfin le poids lourd du secteur qui a raflé les derniers contrats export en date : Raytheon et son système Patriot pour les États-Unis.



Les constructeurs auront jusqu'en mars 2019 pour soumettre une première proposition, qui sera ensuite évaluée par armasuisse, l'agence fédérale d'acquisition d'armement, selon les critères suivants : efficacité opérationnelle, assistance produit, coopération et compensations directes. Les offsets devront atteindre 100% du prix du contrat et être répartis entre la BITD suisse (60 %, dont 20 % de participation industrielle directe et 40 % indirecte) et le reste de l'industrie helvète.



De premiers essais sont prévus à l'été 2019 en Suisse, avant l'envoi en novembre de la même année d'une second demande d'offre. La proposition définitive devra être présentée au plus tard en mai 2020, le rapport d'évaluation est attendue pour la fin 2020.