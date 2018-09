Lufthansa veut se doter de 27 Airbus de la famille A320neo supplémentaires

Lufthansa veut profiter au maximum de la hausse de la demande et s'appuie sur ses excellents résultats pour le faire. Le groupe a annoncé le 28 septembre qu'il avait converti des options qu'il détenait sur 27 appareils de la famille A320neo en commandes fermes. L'accord concerne 24 A320neo et trois A321neo, d'une valeur de trois milliards de dollars.



Le groupe précise que dix de ces appareils sont spécifiquement destinés à Swiss, le reste sera réparti entre les autres entités du groupe. Il indique également qu'une partie des monocouloirs sera motorisée par Pratt & Whitney (PW1100G-JM) et l'autre par CFM International (LEAP-1A), ce qui signifie que « les deux types de motorisation resteront disponibles au sein du groupe dans des proportions relativement équilibrées pour la famille neo », indique le communiqué. Les livraisons doivent intervenir en 2023 et 2024.



Lufthansa, opératrice de lancement de l'A320neo, continue d'avoir des problèmes avec ses moteurs PW1100G-JM. Carsten Spohr a récemment déclaré que ceux-ci ne seraient probablement pas réglés avant le mois de novembre et que la compagnie allemande avait utilisé son dernier moteur de rechange et n'avait plus de stock.



Elle exploite aujourd'hui treize A320neo sur les 149 que compte désormais la commande du groupe.