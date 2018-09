Nouvelle baisse du coût du F-35

Lockheed Martin et le Pentagone ont signé un accord pour le 11ème lot de production de F-35. Le contrat est affiché à 11,5 milliards de dollars et couvre la production de 141 avions, dont 91 pour les forces aériennes américaines, 28 pour les partenaires industriels internationaux et 22 pour les ventes export. Les livraisons doivent débuter dès 2019.



L'avionneur et le département de la Défense indiquent que ce contrat acte une nouvelle baisse du coût unitaire des avions par rapport au précédent lot de production. En effet, le communiqué indique que le prix d'un F-35A est passé sous la barre des 90 millions de dollars et plafonne à 89,2 millions, contre 94,3 millions pour le lot précédent (LRIP 10). L'objectif est de descendre le coût unitaire de la version conventionnelle à 80 millions de dollars à l'horizon 2020.



Il en va de même pour le F-35B, qui passe de 122,4 millions de dollars l'unité à 115,5 millions, soit une baisse de 5,7 %. C'est pour la version embarquée que la baisse est la plus flagrante : le F-35C passe ainsi de 121,2 millions de dollars à 107,7 millions, soit une réduction de coûts de 11,1 %.