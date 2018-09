Getafe, berceau du MRTT

Sous le soleil madrilène, plusieurs A330 MRTT stationnent sur le tarmac de l'usine d'Airbus Defence & Space de Getafe et attendent soit d'être livrés, soit d'être peints, soit d'effectuer leurs premiers vols d'essais entièrement équipés de leurs systèmes militaires. Parmi les clients en attente, la France, Singapour, ainsi que la Corée du Sud.



Sortis de la chaîne civile de Toulouse, les A330-200 subissent en Espagne un long chantier de modification, afin d'être adaptés aux missions militaires et de pouvoir intégrer les équipements spécifiques du ravitaillement en vol. « On 'dépoile' complètement l'avion à son arrivée pour le ré-équiper ensuite, le premier vol d'un MRTT est véritablement un premier vol, vu le nombre d'éléments qui ont été modifiés par rapport à la version civile », indique-t-on chez l'avionneur, qui explique que les avions destinés aux clients militaires sont déjà identifiés à Toulouse, ...