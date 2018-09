L'A330 MRTT Phénix déploie ses ailes

« Nous attendons l'arrivée du premier A330 MRTT comme le messie », avait déclaré au Journal de l'Aviation le précédent chef d'état-major de l'armée de l'air, le général André Lanata, en juin 2017. Treize mois plus tard, le « messie » atterrit enfin sur la BA 125 d'Istres.



Baptisé Phénix, le nouvel avion ravitailleur de l'armée de l'air va remplacer la flotte sexagénaire de C/KC-135 à l'horizon 2026-2027. Le programme avait été lancé officiellement par l'ex-ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian en novembre 2014, avec la commande d'un premier avion. Airbus Defence & Space a enregistré la commande pour les huit exemplaires suivants début 2015. La France doit encore confirmer la commande ferme des six avions restants.



« C'est un avion mythique, le dernier avion où, quand on tourne le manche, ce n'est pas un ordinateur ...