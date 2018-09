Le Phénix, un avion, plusieurs versions

Le ravitailleur nouvelle génération va connaître deux standards successifs. « Il y a eu un découpage en deux standards, pour avoir une livraison assurée en 2018, et parce que tout n'était pas au même niveau de maturité côté industriel », explique-t-on au Journal de l'Aviation. La commande initiale de 12 avions a été revue à la hausse et la cible finale est à présent de 15 A330 MRTT. Ils remplaceront à l'horizon 2026-2027 l'ensemble des onze C-135FR, trois KC-135RG, trois A310 et deux A340, ces derniers étant actuellement employés par l'escadron de transport 60 Estérel - qui rejoindra à terme la 31ème escadre de ravitaillement et de transport stratégique à Istres.



Côté transport stratégique, l'armée de l'air a commandé cinq kits qui permettent d'avoir une version « full passenger », avec 272 places, au lieu de 88 prévues dans la version de base.



Le premier standard du MRTT sera composé des capacités clés permettant l'accomplissement des missions de dissuasion, de transport et de ravitaillement, outre les particularités et les équipements liés à la dissuasion : nacelles de ravitaillement et perche rigide, évidemment, ces deux dispositifs étant complétés par un système de caméras sous l'avion et vers l'arrière, pour une vision 3D de jour et de nuit, afin de pouvoir procéder aux opérations de ravitaillement en vol par le biais de la console installée dans le cockpit.



La capacité d'évacuations médicales permettra d'installer à bord les kits MORPHEE (Module de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation) pour les blessés lourds, ainsi que des kits CM30 pour 30 blessés plus légers. Les essais en vol devraient débuter prochainement sur le second exemplaire, actuellement sur le tarmac de Getafe. Si le dispositif MORPHEE ne change pas, Airbus a cependant dû développer un kit d'adaptation pour l'installer dans le Phénix. De l'avis d'un aviateur, « les équipes médicales seront moins à l'étroit, les conditions de travail seront bien meilleures, en termes de bruit, de température, d'environnement en général ». Il ajoute : « le concept d'emploi c'est une grande élongation, il est donc fondamental que les équipes puissent travailler et se reposer dans de bonnes conditions ».



Enfin, les MRTT devraient rapidement être équipés d'un système de communication par satellite (Inmarsat 4) de la L16, avec une amélioration à venir par la suite, la L16-RJE (Joint range extension), qui « offrira la capacité de transmettre la situation générale au centre de commandement et de conduite », selon l'armée de l'air.



Le standard 2, prévu « à l'horizon 2024 », améliorera notamment la connectivité de l'avion, avec l'intégration au système Inmarsat 4 d'une capacité de communication haut débit par le biais du satellite Syracuse IV (voir à ce sujet : Raccourcir la boucle du renseignement est une mission intéressante, mais c'est un concept qui mérite d'être finement mis en place et de réfléchir à la meilleure manière d'employer les capacités », prévient un pilote, qui explique que la capacité peut par exemple être utile pour des missions très ciblées, comme une reconnaissance avant l'ouverture d'un théâtre ou le repérage de cibles.



Les A330 MRTT de l'armée de l'air seront livrés en version « Enhanced » par Airbus Defence & Space, qui avait présenté cette version améliorée de son ravitailleur en 2014. Suite à un vol inaugural à l'automne 2016, c'est Singapour qui en a réceptionné le premier exemplaire opérationnel au printemps dernier, la réception officielle ayant eu lieu début septembre. Le modèle se base sur les améliorations apportées à l'A330-200, bénéficiant d'une aérodynamique améliorée, d'une structure modifiée (caisson de voilure, fuselage, train d'atterrissage principal) et de modifications de l'avionique, avec notamment la modernisation du système de mission, des commandes de vol et de la perche de ravitaillement, ainsi qu'un EFB et un IFF Mode 5.



En termes de capacités, l'arrivée du MRTT devrait grandement changer la donne. Là où un convoyage avec deux ou trois Rafale vers Djibouti nécessitait deux tankers, le MRTT permettra de ne mobiliser qu'un seul avion. « Ce sera un bond en termes de projection », confie-t-on à Istres. Si la différence d'emport n'est « pas énorme », en revanche, c'est la masse maximale au décollage qui devrait faire la différence. En gardant l'exemple de Djibouti, un pilote nous explique qu'un C-135 n'a jamais pu décoller avec sa masse maximale, en raison des fortes températures. « Le MRTT peut décoller à sa masse maximale jusqu'à 34°, là où nous ne décollons qu'aux deux tiers pleins actuellement. » L'idée serait de pouvoir effectuer des convoyages de chasseurs, tout en transportant jusqu'à 40 tonnes de charge, passagers et/ou fret. Selon les données affichées, le MRTT permettrait de multiplier par sept la quantité de carburant délivrée (de 7 à 50 tonnes de carburant délivré pour une autonomie de 4 heures 30 sur zone à 2 000 km).



