Lufthansa Technik à toute vapeur sur les échangeurs de chaleur

Lufthansa Technik a mis en service en juillet un système de nettoyage automatisé d'échangeurs de chaleur en utilisant de la vapeur d'eau. S'affranchissant des traditionnels produits chimiques, le système est compatible avec les échangeurs de chaleur rencontrés sur les réacteurs les plus courants (échangeurs allant de 20 cm à 2 m).



Le processus de nettoyage est entièrement automatisé et est relié au nouvel atelier numérique de Lufthansa Technik, le « Digital Shop Floor ». Pour Anna Balka, en charge du projet, « Ce nouveau système démontre non seulement la puissance d'innovation de Lufthansa Technik, mais il marque également une nouvelle étape sur la voie de la maintenance des moteurs en réseau numérique pour demain ».



La division MRO du groupe Lufthansa a également précisé que son système, qui pourra être protégé par l'Office allemand des brevets, est particulièrement ...