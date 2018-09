Ryanair ouvre deux bases à Bordeaux et Marseille

Le récent jugement de la Cour de cassation en faveur de Ryanair a achevé de donner des ailes à la compagnie. Confirmant ses projets exposés au début de l'année, la low-cost irlandaise a annoncé l'ouverture de deux bases en France, l'une à Bordeaux, l'autre à Marseille. Deux appareils seront stationnés dans chacun des aéroports dès la saison été 2019, ce qui représente un investissement total de 400 millions de dollars et 120 nouveaux emplois directs en France.



Les deux Boeing de Bordeaux permettront l'ouverture de seize nouvelles lignes, portant le nombre de routes proposées depuis l'aéroport girondin à 24 (avec 70 vols hebdomadaires). Ryanair s'attend à y doubler ainsi son trafic. A Marseille, où Ryanair est déjà bien présente, onze nouvelles lignes seront ouvertes pour un total de quarante lignes desservies.



Ces ouvertures de base vont notamment permettre à Ryanair de proposer des vols domestiques. Une rotation quotidienne sera assurée entre Bordeaux et Marseille, mais quatre vols hebdomadaires sont également planifiés entre Bordeaux et Nantes.



La France est longtemps restée un vide remarquable dans la carte des bases de Ryanair en Europe. La compagnie avait fait une tentative entre 2007 et 2010 à Marseille mais s'était retirée avec grand bruit du pays face aux accusations de travail dissimulé (pour avoir embauché son personnel sous contrat irlandais) et l'ouverture d'un procès. Mais son approche a changé depuis. La low-cost a décidé d'améliorer l'expérience client et vient d'accepter de reconnaître les syndicats, ce qui a ouvert la voie à son retour en France. Elle a même décidé d'employer ses PN sous contrat français. C'est une bonne nouvelle pour les deux aéroports, qui devraient connaître une belle croissance de leur activité. En revanche, le pavillon français risque d'en prendre un coup.