Alitalia revient dans le vert, avec un petit bénéfice au troisième trimestre

La compagnie aérienne en difficulté Alitalia devrait enregistrer un petit bénéfice de 2 millions d'euros au troisième trimestre, revenant ainsi dans le vert après des trimestres de pertes. "Le troisième trimestre devrait se conclure pour Alitalia avec un tout petit bénéfice: cela faisait longtemps que cela ne s'était pas produit", a annoncé Luigi Gubitosi, un des trois commissaires chargés de gérer la compagnie placée sous tutelle, devant les députés. Son collègue Stefano Paleari a précisé qu'Alitalia devrait avoir fin septembre 770 millions d'euros de trésorerie, sur les 900 millions prêtés par l'Etat à l'été 2017. Sur les neuf premiers mois de l'année, Alitalia a enregistré une perte d'exploitation (Ebitda) de 37 millions d'euros, contre une perte de 258 millions un an plus tôt. Le syndicat Uiltrasporti s'est félicité de "l'inversion de tendance" du côté du bénéfice net, en soulignant que c'était "le fruit du travail de la nouvelle gestion et de l'engagement permanent et des sacrifices de tous les employés". Il a réclamé "un plan industriel sérieux" au nouveau gouvernement populiste pour s'assurer du futur de la compagnie. Alitalia, qui emploie quelque 11.000 salariés, a accumulé les pertes ces dernières années face à la concurrence des compagnies à bas prix. Jusqu'alors détenue à 49% par Etihad Airways, la compagnie a été placée sous tutelle en mai 2017, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois. Elle a fait ces derniers mois l'objet de trois manifestations d'intérêt, de Lufthansa, EasyJet et WizzAir, mais le nouveau gouvernement souhaite que 51% de la compagnie restent sous contrôle de l'Italie, avec un "partenaire qui la fera voler". Rome est à la recherche d'éventuels investisseurs, y compris chinois.