L'Airbus A330-900 est bon pour le service

Moins d'un an après son tout premier vol, l'A350-900 peut désormais assurer des vols commerciaux. Le premier membre de la famille A330neo d'Airbus vient de décrocher son certificat de type auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Le précieux sésame va permettre à la compagnie TAP Portugal d'introduire le nouvel appareil dans sa flotte dans les toutes prochaines semaines.



Le certificat de type a été signé par Trevor Woods, Certification Director de l'EASA, et remis par Ludovic Aron, Head of Large Aeroplanes Certification de l'agence, à Jean-Brice Dumont, Head of Engineering d'Airbus Commercial Aircraft. La certification FAA est quant à elle imminente.



« L'A330neo incarne l'esprit d'innovation d'Airbus. Cet appareil de nouvelle génération offre à ses utilisateurs des performances et une souplesse d'emploi inégalées sur tous les types de routes, du court courrier au long courrier. Il dispose d'un énorme potentiel commercial qui sera exploité sous peu par TAP Air Portugal » a déclaré Guillaume Faury Président d'Airbus Commercial Aircraft.



L'A330-900 avait décollé pour la première fois le 17 octobre 2017. Les essais en vol de l'A330-900 ont été menés par trois appareils qui ont cumulé quelque 1 400 heures de vol. L'un deux, destiné à TAP et portant ses couleurs, a d'ailleurs servi de démonstrateur pour les essais d'endurance et d'évaluation en ligne qui l'ont conduit dans plus de 12 pays. Cet appareil était d'ailleurs aménagé avec la nouvelle cabine Airspace d'Airbus.



L'A330-900 est la variante la plus capacitaire de l'A330neo, la nouvelle famille d'A330 motorisée exclusivement par les Trent 7000 de Rolls-Royce. Disposant d'une masse maximale au décollage (MTOW) de 251 tonnes, l'A330-900 affiche une distance franchissable de 7200 nautiques (13 334 km). C'est près de 1600 km de plus que le rayon d'action des dernières versions à masse accrue de l'A330-300. Selon l'avionneur, l'A330-900 affiche ainsi un coût au siège-kilomètre le plus bas de la catégorie des appareils de la catégorie des 300 places.



La famille A330neo d'Airbus a été commandée à 224 exemplaires (au 31 août), tous dans leur version -900. L'A330-800 doit quant à lui effectuer son premier vol dans les prochaines semaines.