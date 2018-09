Air France présente le siège économique qui équipera ses A330

Le siège apportera une véritable amélioration aux passagers A330. Plus large que sur le reste de la flotte équipée des cabines Best (44 cm contre 43 cm), il a fait l'objet d'un nouveau travail sur les mousses pour un confort accru et peut s'incliner à 118°. Le pitch reste à 31 pouces. Les grands changements pour le passager par rapport à la cabine actuelle se feront également sentir au niveau des appuie-tête ajustables, plus larges, et du divertissement en vol qui sera accessible sur un écran de 11.7 pouces, contre 9 pouces sur les 777 et les 787. Le système sera lui aussi fourni par Zodiac puisqu'Air France a fait le choix de RAVE 2.



Chaque siège sera par ailleurs doté d'une prise USB (sur l'écran) et d'une prise électrique individuelle, ainsi que d'une tablette agrandie.



Un certain dynamisme sera apporté dans la cabine par l'alternance des teintes de bleu sur les têtières et des dessins sur les coussins. Par ailleurs, chaque passager disposera d'une couverture rouge. Des petites touches de nouveauté seront apportées par la distribution de masques de nuit différents (quatre motifs).



Air France prévoit également de modifier le service à bord, par exemple avec une nouvelle vaisselle « aux couleurs poudrées sur fond noir » et la mise à disposition d'une boîte « my little gourmandises » en libre service en guise d'en-cas sur les vols de plus de 8h30. A noter que pour les vols de 8h30 à 10h30, la seconde prestation sera réalisée sous la forme de la distribution d'un sac avec des snacks à consommer sur place ou à emporter.





