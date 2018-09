L'US Air Force monte à bord du MH-139

Boeing et Leonardo annoncent avoir été sélectionnés par l'US Air Force pour remplacer les UH-1N Huey par jusqu'à 84 MH-139. Le contrat global, si toutes les options sont exercées, est affiché à 2,38 milliards de dollars et prévoit de premières livraisons à partir de 2021. Un premier contrat de 375 millions de dollars a été passé pour la fabrication et la livraison de quatre premiers exemplaires.



L'offre de Boeing et Leonardo a été sélectionnée, chose étonnante, au détriment des versions modernisées de l'UH-60 Black Hawk, proposées par Sikorsky/Lockheed Martin d'une part et d'autre part par Sierra Nevada. C'est l'un des derniers contrats importants restants passés par l'US Air Force dans le cadre du renouvellement de ses capacités aériennes.



L'assemblage du MH-139, une version dérivée de l'appareil civil AW139, sera réalisé par Leonardo sur son site de Philadelphie. Boeing sera chargé d'intégrer l'ensemble des équipements et de systèmes militaires spécifiques.



Les UH-1N Huey sont déployés depuis les années 1970 par l'USAF pour la protection de ses sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux, mais également de transport VIP.