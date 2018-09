GE Aviation prépare la maintenance du LEAP en Malaisie

Le réseau de soutien du LEAP commence à s'organiser. GE Aviation vient ainsi d'annoncer un investissement de 80 millions de dollars en Malaisie, le 18 septembre, pour accueillir des opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du moteur au sein de son centre GE Engine Services Malaysia (GEESM), basé à Subang. Cette décision s'accompagne de la création d'un centre Global IT Service Desk, qui sera implanté à Kuala Lumpur.



Cet investissement va faire de GEESM le premier centre de GE Aviation à traiter la MRO du LEAP de CFM (dont il est actionnaire à 50 % avec Safran Aircraft Engines) hors des Etats-Unis. Il marque aussi le renouvellement de la relation à long terme entre GE Aviation et Malaysia Aviation Group (maison-mère de Malaysia Airlines). GEESM est en effet une coentreprise dont le groupe malaisien est actionnaire ...