Emirates dément vouloir prendre le contrôle d'Etihad

La compagnie aérienne Emirates de Dubaï a démenti jeudi toute intention de prendre le contrôle d'Etihad Airways, la compagnie aérienne d'Abou Dhabi qui traverse une zone de turbulences depuis quelques années, évoquant une "rumeur" infondée. L'information avait été diffusée par l'agence Bloomberg qui avait souligné que cette éventuelle prise de contrôle créerait la plus grande compagnie mondiale en termes de trafic de passagers. "Il n'y a aucune vérité dans cette rumeur", a déclaré à l'AFP une porte-parole d'Emirates. Etihad Airways a publié le même démenti. Bloomberg avait affirmé que le processus était à un "stade préliminaire" et qu'un quelconque accord nécessiterait "la bénédiction" des dirigeants des deux émirats les plus riches de la fédération. Etihad Airways traverse de sérieuses difficultés et, en juillet 2017, la compagnie avait annoncé des pertes de 1,87 milliard de dollars, occasionnées notamment par son entrée dans le capital de la compagnie aérienne italienne Alitalia.