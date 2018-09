Confirmation de l'accélération des livraisons d'A330 MRTT

D'ici 2023, l'armée de l'air en aura 12 », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Par ce biais, sont corroborées les ambitions affichées dans la Loi de programmation militaire, dont le rapport annexé précise que « les livraisons des avions MRTT seront accélérées par rapport à la programmation précédente ». Le dossier de présentation de la LPM contient quant à lui la mesure annoncée ce jour par la ministre, soit « douze appareils livrés d'ici 2023 ». Le communiqué de presse du ministère indique qu'il s'agira par ailleurs de « créer les conditions pour porter la flotte à quinze appareils dans les années qui suivent », sans toutefois avancer de date précise.



Le calendrier initialement présenté dans la LPM prévoyait un parc de 12 avions fin 2025 et actait l'augmentation de la cible à 15 appareils. Le projet d'accélérer les livraisons remonte à bien plus loin. Le général André Lanata, à l'époque chef d'état-major de l'armée de l'air, avait plaidé en ce sens lors d'un entretien accordé au Journal de l'Aviation en juin 2017 ( Il y a deux sujets distincts, se mettre à l'abri du risque et accélérer les cadences de livraison, pour retirer plus rapidement du service actif les C-135. [...] Autant le premier me semble être une mesure de couverture de risque à laquelle on peut difficilement échapper, autant le second relève d'un choix politique, en fonction du niveau d'ambition du pays face à l'explosion du contexte sécuritaire ». Il semble avoir été entendu, puisque la ministre indiquait pour sa part face aux parlementaires quelques mois plus tard que c'était un sujet d'attention et ajoutant : « je ne peux pas y répondre fermement pour l'instant mais c'est une option sur laquelle on nous a demandé de travailler et j'espère que nous pourrons aller au bout ».



