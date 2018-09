Lufthansa continue de consolider sa position en France

La France reste encore et toujours un marché prioritaire pour le groupe Lufthansa. Un marché « stratégique et de croissance », selon les mots de Michael Gloor, directeur des ventes du groupe pour la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et le bilan qu'il a présenté le 20 septembre de l'année qui vient de s'écouler est sans appel. Avec une augmentation des capacités de 7% en France, le nombre de passagers a atteint 6,5 millions entre août 2017 et juillet 2018 en hausse de 15% et le coefficient de remplissage des appareils s'est amélioré de cinq points.



Cette année, la stratégie ne va pas dévier. Il s'agit de « développer l'accès à l'international pour les régions françaises », en d'autres termes d'attirer les passagers de province vers les hubs du groupe plutôt que Roissy pour leurs correspondances vers les ...