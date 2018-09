Le BEA espère toujours retrouver des éléments du moteur de l'A380 d'Air France au Groenland

A l'occasion d'une rencontre avec les journalistes de l'AJPAE le 14 septembre, Rémi Jouty, le directeur du BEA, a indiqué que le Bureau d'enquêtes et d'analyses n'avait pas perdu tout espoir de trouver les causes du grave incident subi par l'un des Airbus A380 d'Air France en septembre 2017. Une nouvelle campagne de recherche pourrait être lancée l'année prochaine pour retrouver de nouveaux débris du moteur 4, qui avait connu une défaillance non contenue ayant entraîné la désolidarisation de la soufflante alors que l'appareil se trouvait en croisière au-dessus du Groenland lors d'un vol entre Paris et Los Angeles. Il avait dû atterrir en urgence à Goose Bay, au Canada. Rémi Jouty précise qu'une décision devrait être prise au début de l'année concernant le lancement de cette nouvelle campagne, pour une exécution au printemps, période qui « sera probablement la ...