L'achat de 24 Eurofighter par le Qatar devient effectif

Le contrat signé par le Qatar pour l'achat de 24 avions de chasse Typhoon Eurofighter est devenu effectif mardi, a annoncé l'industriel BAE qui a reçu la première tranche de paiement d'un contrat de 5 milliards de livres. "Ce contrat d'environ 5 milliards de livres (5,6 milliards d'euros, ndlr) est devenu effectif lorsque nous avons reçu le premier paiement ce jour", a expliqué dans un communiqué le groupe de défense britannique, membre du consortium européen Eurofighter aux côtés d'Airbus et de l'italien Finmeccanica. L'accord prévoit non seulement la livraison de 24 Eurofighter mais aussi de 9 avions d'entraînement avancés Hawk, ainsi que les services associés. Les appareils doivent commencer à être livrés à partir de 2022, a précisé l'avionneur. Un accord de principe en ce sens avait été conclu en septembre 2017 puis confirmé lors de la signature du contrat au mois de décembre suivant. Depuis le début de la crise avec ses adversaires arabes qui tentent de l'isoler depuis plus d'un an, le Qatar a pris de nombreuses mesures sur le plan international ou en interne, qui comprennent la signature de nombreux contrats d'équipement militaire. En juin 2017, Doha a signé un accord avec les Etats-Unis portant sur 12 milliards de dollars (10 milliards d'euros) pour l'achat d'avions de combat F-15. Deux mois plus tard, il a confirmé une commande de navires de guerre à l'Italie pour un montant de cinq milliards d'euros. En décembre, outre le contrat avec les Britanniques, le Qatar a signé des contrats de plus de dix milliards d'euros pour l'achat notamment d'au moins 12 avions de combat Rafale et 50 Airbus A321. Le consortium Eurofighter a conclu en mars dernier un protocole d'accord distinct avec l'Arabie Saoudite pour la livraison de 48 avions de chasse. Ryad a déjà reçu 72 appareils de ce type commandés il y a dix ans. Cet accord et celui avec le Qatar ont constitué une bouffée d'air frais pour le programme Eurofighter, qui avait dû ralentir dernièrement son rythme de production faute de commandes - poussant BAE Systems à annoncer en octobre 2017 la suppression de 1.400 emplois dans sa branche aéronautique. Le programme Eurofighter emploie plus de 100.000 personnes sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, essentiellement en Europe, dont 40.000 au Royaume-Uni, où BAE Systems fait travaillere pour le moment 5.000 personnes directement pour fabriquer cet avion.