Qatar Airways publie une perte de 69 millions de dollars

Les résultats du groupe Qatar Airways montrent que la compagnie a fortement souffert du blocus imposé par les pays voisins à l'encontre du Qatar. Malgré une hausse de 7,4% de son chiffre d'affaires (à 11,6 milliards de dollars), elle a publié une perte nette de 69 millions de dollars quand elle affichait un bénéfice de 767,6 millions de dollars l'année dernière. Elle souligne ainsi qu'elle vient de passer l'année la plus difficile de son histoire.



Le blocus a en effet été décrété le 5 juin 2017. La conséquence pour Qatar Airways a été l'interdiction pour ses avions de pénétrer dans l'espace aérien des pays opposés à l'émirat, notamment l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Yémen et l'Egypte. Dix-huit destinations ont dû être immédiatement abandonnées et remplacées par des routes moins matures, tandis que plusieurs liaisons aériennes ont ...