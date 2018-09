Des « mesures correctives » pour les T-6 américains

L'US Air Force annonce vouloir lancer prochainement toute une série de « mesures correctives » sur sa flotte de T-6, afin de pallier aux défaillances constatées dans le système d'oxygène.



Après plus de six mois d'investigation, le groupe d'experts, constitué également par l'Air Education and Training Command, l'Air Force Material Command, l'US Navy et la NASA, a émis trois recommandations principales : la re-conception du système, l'ajustement du contrôle des niveaux d'oxygène en vol et l'accroissement des pas de maintenance des OBOGS (On-board oxygen generation systems). L'inspection menée sur les équipements a permis de mettre en avant des défaillances à un taux plus important que prévu au niveau des valves et des filtres des OBOGS, qui ont été remplacés et/ou réparés. Les travaux pour re-concevoir les OBOGS devraient durer deux à quatre ans.



L'objectif à terme est de réduire les phénomènes physiologiques en vol, dus à la fluctuation du niveau de concentration en oxygène. Certains pilotes ont en effet été victimes de symptômes similaires à l'hypoxie (baisse du taux d'oxygène dans le sang), voire d'hypocapnie (niveau de dioxyde carbone trop bas).



La flotte de T-6 Texan II est utilisé par l'USAF, l'US Navy et l'US Marine Corps pour la formation des futurs équipages. Elle a été clouée au sol plusieurs fois suite aux problèmes récurrents rencontrés par les pilotes. C'est pour cette raison que le taux de pilotes formés en 2018 devrait connaître une baisse de près de 10 %, selon le site spécialisé Air Force Times.