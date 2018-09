ATR se choisit Stefano Bortoli comme président exécutif

A la suite du départ surprise d'Eric Schulz de la direction commerciale d'Airbus et son remplacement au pied levé par Christian Scherer, ATR s'est retrouvé sans tête durant quelques jours. C'est désormais terminé : Airbus et Leonardo ont convenu de nommer Stefano Bortoli comme président exécutif de l'avionneur franco-italien.



Stefano Bortoli était jusqu'à présent président du Conseil d'administration d'ATR et directeur de la Stratégie, du développement marketing et des ventes pour la division Avions de Leonardo, des postes qu'il occupe depuis mars 2017.



Agé de 58 ans, il a débuté sa carrière dans l'aéronautique en 1989 en tant que co-directeur et directeur financier d'Alenia Aeronautica. Il a quitté le secteur entre 2006 et 2013 avant de revenir chez Agusta Westland en tant que directeur du Personnel et de la Gouvernance (jusqu'en 2015), puis directeur des Ventes et du Marketing pour la division Hélicoptères de Leonardo (jusqu'en 2017).



Stefano Bortoli s'est exprimé pour remercier Christian Scherer pour son action. « Je suis honoré de rejoindre l'équipe passionnée et professionnelle d'ATR et d'apporter mon expérience pour continuer de maintenir le leadership d'ATR sur le marché et de le préparer pour l'avenir. »