Le premier A220-100 de Delta fait son roll-out à Mirabel

Airbus et Delta Air Lines ont célébré le 14 septembre le roll-out du premier A220-100 de la compagnie américaine. L'appareil est en effet sorti pour la première fois de son hangar de peinture. Equipé de ses moteurs, il va désormais passer des tests de pré-vol, avant de pouvoir réaliser son premier vol d'essai dans le courant de l'automne.



La seconde ligne d'assemblage de Mobile pour l'A220 n'étant pas encore réalisée, le roll-out a eu lieu à Mirabel, dans les installations de Bombardier.



Mais une partie des 75 A220-100 - « le plus possible » espère Delta - devra à terme être produite aux Etats-Unis.



Delta Air Lines devrait recevoir son premier A220 cette année mais elle a décidé d'attendre début 2019 pour sa mise en service, date à laquelle elle deviendra la première opératrice nord-américaine de l'appareil.