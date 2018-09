Christian Scherer remplace Eric Schulz comme directeur commercial d'Airbus

Airbus a annoncé le 13 septembre que son directeur commercial Eric Schulz quittait ses fonctions « pour des raisons personnelles ». La nomination de son successeur n'a pas traîné : il est remplacé par Christian Scherer, qui prend son poste immédiatement et rapporte à Tom Enders, le CEO du groupe.



Christian Scherer était jusqu'à présent le PDG d'ATR, qu'il dirigeait depuis octobre 2016.



Il évolue au sein du groupe Airbus depuis 1984, où il a notamment été directeur commercial adjoint, directeur de la Stratégie et des Programmes futurs et directeur Marketing et Commercial d'Airbus Defence and Space Gmbh.



Ancien président de la division aéronautique civile de Rolls-Royce, Eric Schulz était devenu le directeur commercial d'Airbus en novembre 2017. Il remplaçait le « super vendeur » John Leahy, désormais à la retraite. Tom Enders a déclaré : « nous regrettons la décision d'Eric Schulz. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. »