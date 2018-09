ADP : Trafic record à Roissy CDG et à Orly en juillet-août

Le trafic des aéroports parisiens a progressé de 3,5% au cours de l'été, avec 20,6 millions de passagers en juillet et août, ce qui représente un "nouveau record" sur la période, a annoncé mercredi le Groupe ADP. Au cours du seul mois d'août, le trafic de Paris Aéroport s'est inscrit en hausse de 4,2% avec 10,2 millions de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+4,5%) et 3,1 millions à Paris-Orly (+3,6%), a-t-il précisé. Juillet a été marqué par une hausse de 3,7% à 10,4 millions de passagers. L'aéroport Charles-de-Gaulle a enregistré une journée historique le 12 août avec 248.466 passagers accueillis. La période estivale de juillet et août 2018 a totalisé 50 jours ayant enregistré plus de 320.000 passagers cumulés sur Charles-de-Gaulle et Orly, contre 32 jours au cours de l'été 2017. "L'été est marqué par une affluence record et une fluidité qu'on a retrouvé" pour le passage à la frontière, a commenté Edward Arkwright, le directeur général exécutif, dans un entretien à l'AFP. "Grâce aux efforts de la police à la frontière, à la mise en place et au déploiement de nos sas Parafe (Passage Automatisé Rapide aux Frontières Extérieures, ndlr), on a remis sous contrôle la fluidité à la frontière", a-t-il poursuivi. Le gouvernement a fixé comme objectif un temps d'attente de 45 minutes maximum à l'arrivée pour les vols internationaux (hors Europe), et de 30 minutes pour les vols Schengen. D'ici à fin novembre, ADP aura déployé 95 sas Parafe à reconnaissance faciale, contre 37 l'an dernier. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,2% avec un total de 70,6 millions de passagers, en dépit des grèves à Air France, dont l'impact a été évaluée par ADP à 750.000 passagers en moins cette année. Le trafic du groupe turc TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en hausse de 39,8 % sur le mois d'août 2018 et de 35,2 % depuis le début de l'année. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 5,9% sur le mois d'août 2018 et de 9,5 % depuis le début de l'année. Enfin, le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 6,8 % sur le mois d'août 2018 et de 7,2 % depuis le début de l'année.