Ingénieurs, mécaniciens, pilotes... la crise du recrutement touche tout le monde

C'est désormais un fait connu de tous : une pénurie de pilotes commence à frapper les compagnies et elle devrait continuer à s'accroître dans les prochaines années. Les constructeurs, Airbus et Boeing mais aussi les régionaux comme ATR, ont attiré l'attention sur le problème en mentionnant un besoin de l'ordre de 500 à 600 000 pilotes sur les vingt prochaines années pour la seule aviation commerciale. Mais cette pénurie ne se limite pas aux seuls personnels navigants : elle touche les personnels au sol dans la maintenance comme dans la conception, les techniciens comme les ingénieurs, dans des proportions toutes aussi impressionnantes.



Cette demande semble pour l'instant se faire ressentir essentiellement en Amérique du Nord. Elle ne devrait pas épargner pour autant les autres régions du monde. Il y a quelques mois, David Longridge, vice-président Ventes commerciales et ...