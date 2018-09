Le patron d'Arianespace Stéphane Israël a plaidé lundi pour une "grande ambition en Europe pour l'espace", qui n'a jamais été aussi présent dans notre vie mais ne doit pas être "un nouveau Far West", lors de la World Satellite Business Week à Paris. "On voit bien que jamais l'espace n'a été aussi présent", a-t-il relevé lors d'un point de presse à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel du spatial à Paris. "L'espace sert à bien des choses: on pourrait dire explorer et connaître, c'est la vocation scientifique, de rêve de l'espace. C'est fondamentalement aussi le vol habité." "L'espace sert à défendre et à sécuriser", a-t-il poursuivi, "c'est tout l'enjeu du discours" de la ministre des Armées Florence Parly. "L'espace sert à connecter et à naviguer partout et pour tous (...) L'espace sert à mieux protéger la planète, mieux observer la planète, et cet enjeu est absolument clé pour le 21e siècle." "On voit à quel point il faut une grand ambition en Europe pour l'espace, avec des missions qui seraient à la hauteur de cette ambition", a estimé Stéphane Israël. "Je pense que nous progressons dans cette ambition, mais on peut certainement aller plus loin", a-t-il ajouté, en soulignant que l'Inde a annoncé en août sa volonté d'envoyer au cours de la prochaine décennie des humains dans l'espace et le retour prévu des Etats-Unis dans les vols habités en 2019. Pour autant, a-t-il poursuivi, "pour nous, l'espace ne doit pas être un nouveau Far West. Il doit y avoir dans cette conquête des règles. Nous sommes militants d'un espace durable au service d'une meilleure vie sur Terre. C'est cela la vision de l'espace que nous défendons, que nous promouvons et qui nous paraît conforme fondamentalement aux valeurs européennes." Florence Parly a estimé la semaine dernière que la France devait affirmer sa place dans l'espace afin de garantir sa souveraineté alors que l'"on assiste à une forme +d'arsenalisation+ de l'espace" qui "devient le théâtre de confrontations". Et elle a dénoncé vendredi une tentative d'espionnage l'an dernier d'un satellite français de communications sécurisées par un satellite russe, en appelant à muscler les capacités de la France dans un espace de plus en plus militarisé.