Le Journal de l'Aviation présent à ADS SHOW 2018

ADS SHOW a cette année élargie son périmètre à l'ensemble des services opérationnels (services aériens proposés en vol ou au sol à destination de clients militaires et civils), en plus de la maintenance aéronautique et des formations associées.



Le Journal de l'Aviation, spécialiste de l'actualité MRO & SUPPORT, est partenaire média d'ADS SHOW.



N'hésitez pas à rencontrer notre équipe sur place.



Le site d'ADS SHOW :

Le Journal de l'Aviation se rendra les 26 et 27 septembre sur la BA106 de Bordeaux-Mérignac pour couvrir l'édition 2018 d'ADS SHOW, le salon international du MCO aéronautique et de la défense.ADS SHOW a cette année élargie son périmètre à l'ensemble des services opérationnels (services aériens proposés en vol ou au sol à destination de clients militaires et civils), en plus de la maintenance aéronautique et des formations associées.Le Journal de l'Aviation, spécialiste de l'actualité MRO & SUPPORT, est partenaire média d'ADS SHOW.N'hésitez pas à rencontrer notre équipe sur place.Le site d'ADS SHOW : www.adsshow.eu