Vers une nouvelle stratégie spatiale militaire

La ministre des Armées Florence Parly va lever le voile ce vendredi sur la nouvelle stratégie spatiale militaire de la France, à l'occasion d'une visite au Centre national d'études spatiales (CNES), chez Airbus Defence & Space et chez la PME COMAT. « Il faut avoir en tête que l'espace devient le théâtre de confrontations », a-t-elle déclaré à l'occasion d'une rencontre avec des journalistes spécialisés. Elle a mis en garde contre une « forme d'arsenalisation » de l'espace : « les rivalités que nous connaissons sur Terre restent également très vives et très intenses lorsqu'on s'élève en hauteur et à des milliers de kilomètres d'altitude ».



Lors de son discours, la ministre sera amenée à dévoiler « un certain nombre de faits » pour « camper le décor et justifier de la nécessité d'envisager cet espace de façon un peu différente ». Une volonté amorcée par le président de la République Emmanuel Macron en juillet dernier et mise en oeuvre par le ministère des Armées. Un groupe de travail planche actuellement sur un rapport sur le sujet et devrait rendre ses premières conclusions au cours du mois de novembre.



« Notre maîtrise de l'air et de l'espace est au coeur de tous les enjeux et de tous les débats », a poursuivi Florence Parly. « Le militaire a toujours été à la pointe de l'aventure spatiale. La France a été pionnière dans ce domaine, elle ne l'a pas fait par idéologie ou par dogme, mais par nécessité, et cette nécessité s'avère chaque jour plus forte et plus grande. »

De manière plus globale, la ministre des Armées a rappelé que « protéger l'espace, c'est protéger nos opérations. C'est aussi garantir notre souveraineté et trouver l'opportunité de partenariats avec nos alliés européens, et c'est surtout protéger nos modes de vie et notre quotidien ».



La Loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit « un renforcement de la capacité à surveiller l'espace et à connaître la situation spatiale en recherchant toutes les possibilités de coopération avec des partenaires stratégiques clés ». Parmi les mesures qui seront prises sur la période, la livraison de deux satellites CSO pour le programme MUSIS (Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation) ; la mise en service du programme CERES (Capacité d'Écoute et de Renseignement Electromagnétique Spatiale) ; la mise en service des deux premiers satellites du système Syracuse IV et le lancement du programme OMEGA (Opération de Modernisation des Equipements GNSS des Armées), qui permettra l'accès simultané des systèmes à Galileo et au GPS.