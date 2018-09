Priorité au renouvellement et au soutien à l'industrie pour la DGA Essais en vol

Essais de développement, de qualification et de certification d'aéronefs militaires et civils, des systèmes d'armes et des équipements, évaluation de la navigabilité, formation du personnel navigant d'essais et de réception, sont autant de missions confiées à la DGA Essais en vol. Le Journal de l'Aviation a pu rencontrer son directeur, Erwan Conan, qui est revenu sur les enjeux actuels et les perspectives à venir, entre renouvellement des flottes, formation du personnel et place croissante du soutien à l'export.



Quels sont les grands domaines d'action de la DGA Essais en vol pour la partie militaire ?



La DGA Essais en vol a plusieurs missions. Tout d'abord, le soutien et la conduite des programmes d'armement. Nous avons une expertise dans la connaissance de l'aéronautique et des aéronefs en amont, notre contribution et notre soutien à ces programmes vaut également pour ...