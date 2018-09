L'ABE NG monte en puissance

Réceptionné fin 2016, l'avion banc d'essais de nouvelle génération (ABE NG) de la Direction générale de l'armement a effectué ses premiers vols d'essais dès 2017, avec près de deux ans de retard par rapport au calendrier initial. Après une période de « prise en main », pour « se familiariser avec l'ensemble des moyens de mise en oeuvre, de mesures et d'essais et faire les premiers montages dans la machine », le Fokker 100 a débuté sa carrière opérationnelle et a engrangé quelques 70 heures de vol en un semestre, avec un objectif de 150 heures de vol sur une année.



« La vocation de l'ABE NG, c'est de tester des concepts et des équipements très en amont et de les suivre pour qu'ils puissent ensuite être basculés sur l'avion programme », nous explique-t-on à la DGA Essais ...