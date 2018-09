L'EPNER doit « maintenir un haut degré de compétences »

Depuis 1946, l'École du personnel navigant d'essais et de réception (EPNER) forme les futurs pilotes et ingénieurs dédiés aux essais en vol des aéronefs, aussi bien civils que militaires. L'école, co-localisée avec la DGA EV à Istres, accueille chaque année des promotions d'élèves issus des trois armées, de la gendarmerie et plus rarement du civil, qui, trois trimestres durant, viennent se former aux techniques de pilotage et d'analyse spécifiques aux essais en vol.



« Nous mettons l'accent sur le travail d'équipe (les vols se font en binôme entre l'élève-pilote d'essais et l'élève ingénieur navigant d'essais, NDLR), c'est une particularité française à laquelle je suis attaché », nous confiait le directeur de l'EPNER lors de notre visite. Lors des tests trimestriels, il s'agit également de « les mettre dans les conditions qu'ils ne connaissent pas, afin de tester leurs capacités ...