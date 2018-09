Boeing présente son premier 777X

Dépourvu de moteurs, de systèmes avioniques et d'empennage, l'appareil sera principalement dédié aux tests de structure. Doreen Bingo a ainsi montré les dispositifs qui simuleront les charges auxquelles seront soumises les ailes et leur distribution tout le long de la voilure. Les wingtips ont également été installés récemment, sans le système de repli toutefois, qui sera fourni par Liebherr Aerospace et permettra au 777X d'opérer dans les aéroports déjà certifiés pour le 777-300ER.





Le programme 777X avance. Une nouvelle étape très symbolique vient d'être franchie : le premier appareil dédié aux essais statiques est assemblé. Pour l'occasion, l'avionneur américain a organisé une vidéo le 5 septembre pour le présenter, avec le concours de Doreen Bingo, la directrice du programme d'essais 777X.Dépourvu de moteurs, de systèmes avioniques et d'empennage, l'appareil sera principalement dédié aux tests de structure. Doreen Bingo a ainsi montré les dispositifs qui simuleront les charges auxquelles seront soumises les ailes et leur distribution tout le long de la voilure. Les wingtips ont également été installés récemment, sans le système de repli toutefois, qui sera fourni par Liebherr Aerospace et permettra au 777X d'opérer dans les aéroports déjà certifiés pour le 777-300ER.A côté du premier appareil statique, l'assemblage du premier 777X, WH001, qui sera affecté aux essais en vol à partir de 2019, était également en cours. Au total, six avions devraient prendre part à la campagne d'essais, deux pour les essais statiques, quatre pour les essais en vol. La livraison du premier 777-9 est toujours prévue pour 2020.A ce jour, 326 exemplaires du 777X ont été commandés, notamment par Emirates (qui détient près de la moitié du carnet de commandes et devrait être opératrice de lancement), Etihad, Qatar Airways, ANA, Cathay, Lufthansa et Singapore Airlines.