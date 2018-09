Ryanair : les pilotes irlandais valident l'accord mettant fin au conflit social

Les pilotes irlandais de Ryanair ont validé l'accord conclu pour mettre fin à un mouvement de grève dans le pays, ont-il annoncé mercredi, ce qui pourrait conduire la compagnie à reconsidérer sa décision de réduire la voilure à Dublin. Les pilotes ont voté à l'unanimité en faveur de l'accord conclu le 23 août entre Ryanair et le syndicat Forsa, selon un communiqué de l'association irlandaise des pilotes de ligne (IALPA). Ces discussions avaient pu aboutir à la suite de la désignation d'un médiateur, alors que la situation paraissait bloquée et que des pilotes avaient mené cinq jours de grève cet été. "Bien que reconnaissant que les relations ont été difficiles par le passé entre IALPA et Ryanair, IALPA entend bâtir une relation constructive avec Ryanair", explique l'association. Les pilotes irlandais ont notamment obtenu un meilleur système de promotion et une voix au chapitre quant à leur poste d'affectation et aux congés. La compagnie irlandaise a quant elle salué sur son compte twitter "le vote écrasant en faveur de cet accord négocié avec Forsa et nos pilotes irlandais avec l'aide du médiateur Kieran Mulvey". Ryanair va désormais soumettre l'accord à son conseil d'administration, qui discutera du sujet dans les prochains jours, et lui demander de reconsidérer la décision annoncée le 25 juillet de réduire de 20% sa flotte à Dublin cet hiver ce qui menaçait 300 emplois en Irlande. Ryanair avait décidé de transférer 6 avions vers la Pologne en représailles des jours de grève subis en Irlande. La compagnie est donc sur le point de mettre fin au conflit irlandais mais n'est pas sortie d'affaire dans d'autres pays européens, où les représentants du personnel demandent que chaque employé de Ryanair dispose d'un contrat de travail stable basé sur la loi de son pays de résidence. Ryanair a en particulier été confrontée le 10 août à sa première grève paneuropéenne de pilotes, avec des arrêts de travail non seulement en Irlande, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suède et aux Pays-Bas, qui avaient entraîné 400 annulations de vols. Par ailleurs, fin juillet des hôtesses et stewards du groupe ont conduit le premier mouvement de grève européen au sein de la compagnie, avec des arrêts de travail en Espagne, en Italie, au Portugal et en Belgique. La compagnie avait entamé en décembre dernier un virage à 180 degrés en débutant un processus de dialogue avec les syndicats qu'elle refusait catégoriquement jusque-là. Ryanair avait été contrainte de changer de politique à la suite d'un problème de planning de pilotes en septembre 2017 qui a entraîné un grave conflit social et des annulations portant au total sur 20.000 vols.