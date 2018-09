Les montées en cadences des monocouloirs d'Airbus et Boeing patinent

Ce n'est évidemment un secret pour personne. Les deux grands avionneurs Airbus et Boeing connaissent actuellement tous les deux des difficultés à respecter les cadences de production annoncées pour leurs familles de monocouloirs respectives, à savoir les A320 et 737.



Pour Airbus, les problèmes ont été maintes fois rapportés par l'ensemble de la presse avec les difficultés rencontrées par le motoriste américain Pratt & Whitney sur les réacteurs PW1100G-JM, un problème qui subsiste toujours et qui devrait finalement se résorber à partir du mois de novembre prochain selon les récentes déclarations de Carsten Spohr, le CEO de Lufthansa. La compagnie allemande a été la compagnie de lancement de l'A320neo, mais n'en exploite aujourd'hui que 11 exemplaires.



Le ramp-up de la famille A320neo est aussi victime du décalage des livraisons du LEAP-1A de CFM International, mais à ...