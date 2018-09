Pays-Bas : KLM trouve un accord avec ses pilotes et évite une grève

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé mardi être parvenue à un accord de principe avec ses pilotes qui menaçaient de faire grève si la direction ne leur accordait pas de meilleures conditions de travail. "Après une série de négociations intensives avec l'aide d'un médiateur, KLM et le syndicat des pilotes de ligne néerlandais VNV ont trouvé un accord", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. L'accord a été trouvé deux jours avant l'ultimatum fixé au 6 septembre par le VNV, qui réclamait à la compagnie un allègement de la charge de travail des pilotes ainsi qu'une augmentation des salaires. "Il est clair que les préoccupations des pilotes de KLM ont été entendues", s'est félicité le syndicat VNV dans un communiqué. "L'accent a été mis sur les ajustements des temps de vol et de repos et ainsi, la charge de travail (trop) élevée est réduite", a ajouté le VNV. Les négociations entre KLM et le syndicat se trouvaient dans une impasse depuis que les pilotes avaient rejeté en mai un projet d'accord proposé par la compagnie aérienne, plongeant les négociations dans une "phase difficile", selon le propre aveu de KLM. Pendant ce temps à Air France, neuf organisations de pilotes, d'hôtesses et stewards et de personnels au sol ont annoncé jeudi préparer "un fort durcissement du conflit", deux semaines après la nomination à la tête du groupe du Canadien Benjamin Smith. Une nouvelle réunion est prévue vendredi pour déterminer les "modalités" d'un probable mouvement social, alors que les revendications n'ont pas changé: l'intersyndicale réclame un rattrapage général de 5,1% des salaires, correspondant à l'inflation entre 2012 et 2017.