Premier A330 MRTT pour Singapour

Les forces aériennes singapouriennes ont réceptionné leur premier A330 MRTT, qui a été dévoilé au public à l'occasion d'un défilé aérien le 1er septembre, célébrant le cinquantenaire de la Republic of Singapore Air Force. Airbus Defence & Space livrera six avions au total, suite à un contrat signé en mars 2014.



Singapour est le premier pays à mettre en oeuvre l'A330 MRTT « Enhanced », version perfectionnée des avions ravitailleurs déjà en service en Australie ou encore au Royaume-Uni. Basé sur les dernières versions de l'A330-200, l'avion bénéficie d'une aérodynamique améliorée, permettant un gain d'environ 1% de la consommation de carburant, mais également d'une structure révisée au niveau du caisson de voilure, du fuselage et du train d'atterrissage principal. L'avionique a également subi des modifications, avec un EFB, la possibilité d'intégrer la SATCOM, un IFF au Mode 5, la modernisation du système de mission, des commandes de vol et de la perche de ravitaillement en vol. Cette nouvelle version avait été dévoilée en juin 2014 par Airbus Defence & Space, le vol inaugural s'était tenu en octobre 2016.



L'armée de l'air sera la prochaine nation à réceptionner un A330 MRTT Enhanced. Selon les dernières prévisions en date, le premier Phénix doit arriver à Istres le 8 octobre, la cérémonie officielle de livraison aura lieu une dizaine de jours plus tard. Fait rare, l'avion avait été autorisé à faire partie du défilé aérien du 14 juillet.