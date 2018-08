Les bénéfices des compagnies chinoises piquent du nez au 1er semestre

Les principales compagnies aériennes chinoises ont vu leurs bénéfices chuter durant la première moitié de 2018, l'essor du nombre de passagers n'arrivant pas à compenser l'envolée des prix du kérosène et la faiblesse du yuan. China Eastern Airlines a dégagé un bénéfice net de 2,3 milliards de yuans (290 millions d'euros) sur le premier semestre, soit un plongeon de 47,50% par rapport à la même période de l'année passée, a indiqué l'entreprise dans un communiqué transmis jeudi soir à la Bourse de Hong Kong. "Le secteur de l'aviation civile chinoise a continué à maintenir un taux de croissance rapide à deux chiffres, tout en faisant face à des défis tels que la forte hausse des prix du carburant, les fluctuations importantes (...) des taux de change et l'intensification de la concurrence", a indiqué la compagnie basée à Shanghai. China Southern Airlines - première compagnie en Asie par l'importance de sa flotte - avait annoncé plus tôt cette semaine une chute de son bénéfice net de 24%, à 2,1 milliards de yuans (260 millions d'euros). L'entreprise a cependant annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 12%, à 67,6 milliards de yuans (8,5 milliards d'euros). Une croissance au diapason de celle du nombre de passagers, dopée par l'essor de la classe moyenne et le développement du tourisme. Air China, compagnie emblématique du transport aérien en Chine, a fait état d'une baisse moins prononcée de son bénéfice net (-4,05%), à 3,5 milliards de yuans (440 millions d'euros). Pour autant, Air China a noté dans son rapport d'activité que la croissance rapide des capacités de transport avait progressé à un rythme plus lent que celle de la demande. La Chine est le deuxième marché aéronautique mondial et pourrait dépasser les Etats-Unis dans les années à venir. L'an dernier, American Airlines a pris une participation de 200 millions de dollars dans China Southern, avec l'objectif que les deux groupes entament une coopération renforcée sur les vols transpacifiques. Une manière pour la compagnie chinoise de muscler son profil à l'étranger et pour l'américaine de profiter de la croissance du trafic aérien du géant asiatique.