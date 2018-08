Lancement de production pour les deux derniers systèmes Reaper de l'armée de l'air

Le Pentagone a (enfin) notifié à General Atomics la commande des troisième et quatrième systèmes MQ-9 Reaper destinés à la France, soit six vecteurs, tous au Block 5. Le contrat passé avec l'industriel américain est affiché à 123 millions de dollars et indique que les livraisons seront achevées en mai 2020 au plus tard. Cette notification fait suite à la lettre d'engagement signée entre la France et l'US Air Force en décembre 2015 pour l'acquisition de ces deux systèmes. La procédure FMS (Foreign military sale) prévoit en effet plusieurs étapes, de la Letter of Request émise par le pays demandeur à la Letter of Acceptance & Offer émise par les États-Unis, qui, une fois acceptée, lance la constitution du contrat d'acquisition auprès de l'industriel.



La LOA pour le 3ème système avait été acceptée en décembre 2015, celle pour le ...