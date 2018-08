L'été du Journal de l'Aviation dans la MRO

Le Journal de l'Aviation et Alertavia ont régulièrement couvert l'actualité de la MRO durant la trêve estivale. Voici les 10 faits marquants qu'il ne fallait pas manquer avant la rentrée.



Le motoriste franco-américain CFM International a signé un accord avec l'IATA pour renforcer le caractère ouvert et compétitif du marché de la MRO du CFM56 et du LEAP. Dans ce cadre, il va publier des Règles de conduite et des Mesures d'application, avec des thèmes comme l'affiliation de centres de maintenance, l'utilisation de pièces non CFM et le maintien de garantie. Il s'agit du premier motoriste à passer ce type d'accord suite à l'enquête lancée sur la MRO par la Commission européenne en 2015.



Les activités de maintenance, de réparation et de révision du motoriste allemand MTU Aero Engines pour les moteurs civils ont généré un chiffre d'affaires de 1 288,5 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 9% par rapport à la même période l'année dernière. En dollars américains, les revenus ont augmenté de 22%, principalement grâce au V2500.



MTU maintenance a par ailleurs annoncé qu'il prévoyait d'ouvrir un nouveau centre logistique sur son site de Ludwigsfelde en juin 2019. L'investissement total pour la construction du nouveau bâtiment, qui comprendra un espace de travail de 6500 mètres carrés, est de 11,5 millions d'euros.



En France, Sabena technics va construire un nouveau hangar à Bordeaux en prévision de l'augmentation de la flotte de long-courriers en Europe. Opérationnel d'ici janvier 2020, il couvrira une surface de 10 000 m² et pourra accueillir un gros-porteur (de type A350-1000 ou B777-9X) ou jusqu'à trois A400M.



La société MRO suisse SR Technics a quant à elle annoncé vouloir étendre sa présence à l'aéroport international de Malte avec la signature d'un contrat avec Malta Enterprise et Malta Industrial Parks Limited pour la construction d'un nouveau hangar MRO. D'une superficie de 30 000 m², ce hangar pourra accueillir jusqu'à 6 monocouloirs. Sa construction débutera cette année et devrait être achevée dès novembre 2019 pour les quatre premières baies avion.



Monarch Aircraft Engineering (MAEL), ex-division maintenance de la défunte compagnie Monarch, va ouvrir un nouveau centre de maintenance d'équipements à Northampton en septembre 2018. 20 personnes travailleront dans les nouvelles installations, avec 10 nouveaux emplois créés. Le centre de maintenance des composants sera dirigé par Lee Burgess, responsable de la maintenance chez MAEL. Ce nouveau centre est le fruit d'un investissement de 2 millions de livres.



La compagnie américaine Piedmont Airlines, filiale à 100% du groupe American Airlines, va pour sa part ouvrir une nouvelle installation de maintenance sur la plateforme internationale d'Albany (New York) afin de répondre aux besoins de sa flotte croissante d'appareils Embraer 145. La compagnie régionale précise que les recrutements ont commencé en août avec un objectif de création d'une cinquantaine d'emplois. Le nouveau centre MRO assurera un soutien des lignes du nord de Piedmont Airlines, y compris des liaisons internationales au départ de Philadelphie.



Selon le cabinet allemand Scope Analysis GmbH, le premier Airbus A380 à être entré en service commercial (ex-SIA, Dr. Peters) a été démantelé et sera vendu en pièces détachées faute de client après l'expiration du bail de 10 ans en octobre 2017. Les moteurs ont été loués à Rolls Royce jusqu'à la fin de 2020, après quoi ils seront vendus. Les autres composants de l'appareil devraient être vendus d'ici la fin de 2020.



AAR a pour sa part étendu ses services de soutien AOG à Londres-Gatwick et à Chicago. Cette expansion permet à la société MRO américaine indépendante de fournir des solutions instantanées, notamment pour la vente-échange-prêt de pièces depuis son réseau mondial de centres logistiques implantés à Chicago (près de l'aéroport Chicago O'Hare), Hanovre, Bruxelles, Singapour, Dubaï et Shanghai.



Enfin, le spécialiste Aeronautical Engineers Inc. (AEI) a signé un nouveau contrat avec la compagnie mexicaine Aeronaves T.S.M. (TSM) pour lui fournir quatre conversions cargo supplémentaires concernant des CRJ200 SF. Le premier CRJ200 de cette commande verra ses travaux de modification démarrer en septembre, avec une relivraison prévue en janvier 2019. Les deuxième, troisième et quatrième appareils seront convertis en mars, juillet et décembre 2019 respectivement. Avec cette nouvelle commande,TSM exploitera un total de 8 CRJ200 SF d'AEI.