L'été du Journal de l'Aviation dans la Défense

Le Journal de l'Aviation et Alertavia ont régulièrement couvert l'actualité de la Défense durant la trêve estivale. Voici les 10 faits marquants qu'il ne fallait pas manquer avant la rentrée.



En France, le Conseil des ministres a validé le 18 juillet la nomination du général Philippe Lavigne au poste de chef d'état-major de l'armée de l'air. Le pilote de Mirage 2000 (RDI et 2000-5) aux 2 750 heures de vol succèdera à partir du 31 août au général André Lanata, qui rejoint quant à lui l'OTAN au poste de commandant suprême allié transformation.



Quelques jours plus tard, le Comité ministériel d'investissement du 24 juillet a validé le lancement du programme MICA NG. Les missiles air-air de nouvelle génération remplaceront les actuels MICA, qui seront progressivement retirés du service jusqu'en 2030. Les MICA NG seront livrés entre 2026 et 2031, en version avec autodirecteur infrarouge et électromagnétique.



Dans l'industrie de Défense, l'été a été marqué par l'annonce d'Embraer lors de la présentation de ses résultats semestriels de décaler l'entrée en service du KC-390 à 2019, au lieu de fin 2018. Le calendrier des essais est retardé suite à la sortie de piste du premier prototype en mai dernier. Le premier exemplaire de série sera bien livré à l'armée de l'air brésilienne, mais il sera mis à disposition du constructeur jusqu'à la fin de la campagne d'essais en vol à deux avions.



En Russie, le premier Tu-22M3M a effectué son roll-out le 16 août dernier sur le site de Kazan. Le bombardier à long rayon d'action de Tupolev a subi un vaste chantier de modernisation, qui comprenait notamment de nouveaux moteurs, ainsi que le remplacement de 80% de son avionique, selon le constructeur. S'acheminant ainsi vers la phase d'essais au sol, Tu-22M3M pourrait effectuer son premier vol avant la fin de l'année 2018.



Toujours côté programmes, aux États-Unis cette fois, le gouvernement a émis une « pré-sollicitation » pour l'acquisition d'avions légers d'attaque. L'appel d'offres formel est attendu pour le mois de décembre, le contrat au second semestre 2019. Les deux concurrents possibles sont Sierra Nevada/Embraer et l'A-29 Super Tucano et Textron, avec l'AT-6B Wolverine.



Enfin, les forces aériennes japonaises ont réceptionné leur premier des deux « Japan Air Force One » le 17 août. Le 777-300ER a été modifié et aménagé par Jet Aviation, le second devrait être livré avant la fin de cette année. Commandée en 2014, cette nouvelle flotte remplacera dès 2019 les deux 747-400 actuellement utilisés par le gouvernement.



Deux contrats sont venus réveiller de la torpeur estivale l'industrie aéronautique. Tout d'abord, le contrat de trois milliards de dollars pour la fabrication et la livraison de 28 hélicoptères NH90 aux forces armées qataries est entré en vigueur, avec le versement du premier acompte à Leonardo. L'accord, signé en mars 2018, comprend 16 NH90 en version TTH, 12 NH90 en version NFH, il est assorti d'une commande de 12 exemplaires supplémentaires (six TTH et six NFH).



Plus au nord, la Suède a signé enfin début août un accord ferme pour s'équiper du système de défense antimissile Patriot de Raytheon et devient ainsi le 16ème pays à déployer ce système, choisi au détriment du SAMP/T d'Eurosam. Les livraisons devraient débuter en 2020.



Du côté des drones, l'été a été marqué par l'acquisition de deux VTOL Skeldar V-200 par la marine allemande. Celle-ci prévoit de les déployer à partir de 2020 sur les corvettes type K130, pour des missions ISR. Le Skeldar est le résultat d'une co-entreprise entre Saab et l'industriel suisse UMS Aero Group. Il est déjà en opérations pour la marine espagnole.



Autre évènement lié aux aéronefs pilotés à distance, un nouveau record du monde d'endurance, pour le « pseudolite » Zephyr S, qui a effectué un vol de 25 jours, 23 heures et 57 minutes, après avoir décollé d'Arizona le 11 juillet dernier. Ce vol doit encore être homologué, mais il confirme les capacités du HAPS, dont la version précédente - développée à l'époque par QinetiQ avant d'être rachetée par Airbus - détenait déjà le record d'endurance, avec un vol de 14 jours et 21 minutes effectué en 2010.