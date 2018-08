Lockheed Martin, géant incontesté de l'industrie de Défense

C'est un chiffre en augmentation de 2,9% par rapport à l'année précédente : en 2017, les 100 plus importantes entreprises de Défense ont accumulé un chiffre d'affaires de 375,4 milliards de dollars, selon le classement 2018 édité par le magazine Defense News. Les 25 plus grandes sociétés ont cumulé 71% du total, les 10 premières 51,6%.



Ce Top 100 le confirme une fois de plus : Lockheed Martin est le champion incontesté des industriels de l'armement. Affichant près de 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires issu des ses activités liées au domaine militaire en 2017, le géant américain domine ses concurrents et n'a jamais été détrôné depuis 2000, selon l'archive la plus ancienne disponible du Top 100.



Sur les dix dernières années, le top 3 a été « trusté » par Lockheed Martin, Boeing et BAE Systems ...