Les travaux d'extension de l'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi progressent

La principale porte d'entrée de Thaïlande va bientôt voir ses capacités considérablement augmenter. L'AoT (Airports of Thailand), le gestionnaire public de six grandes plateformes aéroportuaires du pays, a profité de l'été pour approuver un budget d'investissement de 42,1 milliards de bahts (1,1 milliard d'euros) visant à achever la deuxième phase du projet d'extension de la plateforme.



Celle-ci consiste en la création d'un second terminal au sud des installations existantes pour 2020 et à la construction d'une troisième piste parallèle de 4000 mètres à l'Ouest livrable en 2021.



Les travaux de construction du nouveau terminal (30 portes au contact), des aires de roulages et de stationnements ont déjà bien avancé, le chantier démarré l'année dernière étant déjà achevé à 30% (photo ci-dessous).



Après cette phase, la plateforme internationale de Suvarnabhumi disposera d'une capacité théorique ...