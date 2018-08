Aeolus et Aladin prennent le vent

« Ce n'est jamais une routine d'envoyer un satellite en orbite », confiait avec soulagement Jan Wörner, directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), après la réussite du lancement du satellite d'observation Aeolus le 22 août. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de la concrétisation de près de vingt ans de travail. Sélectionné par l'ESA dans le cadre du programme Living Planet en 1999, le satellite Aeolus (qui doit son nom à Eole, gardien des vents dans la mythologie grecque) doit mesurer les vents terrestres au cours des trois prochaines années. Son travail permettra d'améliorer la connaissance de notre atmosphère et des changements climatiques.



Initialement prévu le 21 août, le lancement du satellite d'observation des vents avait été reporté de 24 heures pour cause de... vent en altitude au dessus du Centre spatial guyanais (CSG), comme l'a fait ...