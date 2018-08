Ryanair annonce un accord avec le syndicat des pilotes irlandais

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le syndicat de ses pilotes irlandais Forsa, qui pourrait potentiellement mettre fin à un conflit qui a entraîné cinq jours de grève en Irlande. L'entreprise irlandaise a précisé que ses pilotes basés en Irlande devaient néanmoins se prononcer sur cet accord, conclu après une réunion marathon de 22 heures qui s'est terminée jeudi matin. Des pilotes irlandais de Ryanair ont fait grève pendant cinq jours cet été en raison d'un conflit avec la direction sur leurs conditions de travail. La compagnie à bas coût a été confrontée le 10 août à sa première grève paneuropéenne de pilotes, avec des arrêts de travail non seulement en Irlande, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suède et aux Pays-Bas. L'accord conclu jeudi avec le syndicat irlandais ne mettra pas fin à l'ensemble des conflits opposant la compagnie à ses employés ailleurs en Europe. Mais s'il est voté par les pilotes basés en Irlande, il serait néanmoins symbolique pour la direction de Ryanair qui montrerait ainsi sa capacité à s'entendre avec ses employés dans son pays d'origine. Le conflit s'était en effet envenimé ces dernières semaines, au point que Ryanair avait annoncé le 25 juillet une réduction de 20% de sa flotte à Dublin cet hiver, une décision qui, si elle est mise en pratique, menacerait les emplois de 100 pilotes et 200 membres du personnel de cabine en Irlande. Les discussions étant dans l'impasse, un médiateur avait été désigné ces derniers jours pour fluidifier les négociations entre la direction et les représentants des employés. Le contenu de l'accord conclu jeudi matin entre la direction et Forsa n'a pas été dévoilé dans l'immédiat.