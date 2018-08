LATAM réduit ses pertes et rénove ses cabines mais souffre des problèmes de 787

LATAM a publié ses résultats pour le deuxième trimestre de 2018. Le groupe sud-américain a réussi à réduire ses pertes (114 millions de dollars) et à augmenter son chiffre d'affaires malgré les vents contraires qu'elle a dû affronter : faiblesse des monnaies, hausse du pétrole, grèves de son PNC au Chili, 787 immobilisés... Il a également annoncé le lancement d'un programme de transformation des cabines sur les deux tiers de sa flotte.



Dans l'ensemble, les performances du groupe se sont améliorées. La hausse du trafic (+4,6%) a compensé la baisse de la recette unitaire (-1%) et même l'activité cargo a réussi à enregistrer une belle croissance de 16,8% de ses recettes grâce à la reprise des importations et exportations vers la région. La marge a toutefois accusé l'impact des grèves du personnel de cabine chilien et des camionneurs brésiliens.