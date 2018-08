Entrée en vigueur du contrat NH90 pour le Qatar

Leonardo indique avoir reçu le premier acompte du contrat pour livrer 28 NH90 au Qatar, marquant l'entrée en vigueur de l'accord ferme signé en mars dernier. Evalué à 3 milliards d'euros, il comprend 16 NH90 en version TTH (terrestre) et 12 en version NFH (marine), ainsi qu'une option pour 12 exemplaires supplémentaires (six TTH et six NFH).



Leonardo sera responsable de l'assemblage final des NH90 NFH, tandis qu'Airbus prendra en charge l'assemblage final des TTH. Les hélicoptères seront motorisés par le RTM322-01/9A de Safran Helicopter Engines, doté d'une puissance accrue en raison de la situation géographique et de l'environnement climatique du Qatar. Les livraisons s'étaleront de la mi-2022 à 2025.